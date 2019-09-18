Seren Serengil Yaşar İpek ve Yağmur Sarnıç aşkı iddiasında ilk kez konuştu
Yaşar İpek ve Yağmur Sarnıç'ın aşk yaşadığı iddiaları hakkında Seren Serengil ilk defa konuştu.
Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren Seren Serengil ve Yaşar İpek'in olaylı boşanması esnasında magazin gündemine bomba gibi birçok iddia düşmüş, Serengil, bu süreçte bebeğini kaybetmişti. Serengil, bu üzücü olayın ardından eşi İpek'ten şikayetçi olmuş, şiddet gördüğüne dair suç duyurusunda bulunmuştu.
Seren Serengil'in bebeğimi düşürmeme neden oldu dediği Yaşar İpek hakkında geçtiğimiz günlerde bir bomba iddia daha ortaya çıkmış, İpek'in Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç ile aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta Sarnıç ve İpek'in beraber tekne tatili yaptığı söylenmişti.
İddialara göre, ikilinin beraber tekne tatiline çıkmaları da sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifşa olmuştu. Bu skandal aşk iddiası hakkında Seren Serengil ise ilk kez konuşarak şunları söyledi:
Tamamen sona ermiştir: ''Değerli basın mensupları; Yaşar İpek ile olan evliliğim gördüğüm şiddet üzerine çocuğumu kaybettiğim gün benim için tamamen sona ermiştir. Bu süre zarfında hakaretler, tehditler aileme ve bana sözlü ve yazılı şiddetler uygulanmıştır. Dolayısıyla sevgimi ve saygımı çocuğumu kaybettiğim süre içerisinde o da kaybetmiştir.''