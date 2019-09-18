Seren Serengil Yaşar İpek ve Yağmur Sarnıç aşkı iddiasında ilk kez konuştu

Tamamen sona ermiştir: ''Değerli basın mensupları; Yaşar İpek ile olan evliliğim gördüğüm şiddet üzerine çocuğumu kaybettiğim gün benim için tamamen sona ermiştir. Bu süre zarfında hakaretler, tehditler aileme ve bana sözlü ve yazılı şiddetler uygulanmıştır. Dolayısıyla sevgimi ve saygımı çocuğumu kaybettiğim süre içerisinde o da kaybetmiştir.''