Seren Serengil Yaşar İpek hakkında bir gerçeği daha öğrendi! İlk evliliği değilmiş
Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil, eşi Yaşar İpek hakkında bir gerçeği daha öğrendi.
Yaşar İpek'le skandal bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil, geçtiğimiz gün Seyhan Soylu'nun sunduğu bir programa katıldı. Yaşar İpek'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialara açıklık getirmeye çalışmaktan bebeğini düşürmenin üzüntüsünü yaşayamadığını söyleyen Seren Serengil, katıldığı programda İpek hakkında bir gerçeği daha öğrenince şoke oldu.
Programın sunucusu Seyhan Soylu, 2001 yılında Yaşar İpek'in evlendiğini 2003 yılında da boşandığını iddia etti. Hatta Yaşar İpek'in ilk evliliğini de sorunlu bitirdiği eşine evlerini, arabalarını sattırdığı ve annesiyle kendisine darp uygulaması sonucu ilk evliliğinin sona erdiği iddia edildi.
Programda Yaşar İpek'in daha önceden evli olduğunu duyan Seren Serengil, neye uğradığını şaşırdı. Serengil, "Yaşar İpek'in ben ilk eşiyim sanıyordum. Bana ilk evliliğim demişti. Allah beni kahretsin bu kadar yalanın içerisine düştüğüm için" dedi.
Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde de İstanbul Adalet Sarayı'na giderek Yaşar İpek hakkında suç duyurusunda bulunmuş, iki saat boyunca ifade vermişti.