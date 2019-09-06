Seren Serengil Yaşar İpek hakkında bir gerçeği daha öğrendi! İlk evliliği değilmiş

Programda Yaşar İpek'in daha önceden evli olduğunu duyan Seren Serengil, neye uğradığını şaşırdı. Serengil, "Yaşar İpek'in ben ilk eşiyim sanıyordum. Bana ilk evliliğim demişti. Allah beni kahretsin bu kadar yalanın içerisine düştüğüm için" dedi.