Seren Serengil yakın arkadaşım demişti Mustafa Rahman Tohma ile 5.kez evleniyor!
Seren Serengil, yakın arkadaşım dediği Mustafa Rahman Tohma ile evlenme kararı aldı. Daha önce dört kez evlenen Serengil, beşinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, evlilik haberiyle şaşırttı. Serengil'in Mustafa Rahman Tohma ile arkadaşlığı aşka dönüştü.
Seren Serengil, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisinin evlilik teklifini sosyal medya hesabından, "Evet' dedim" mesajıyla duyurdu.
Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı, hem de arkadaşlığı bulmak..." mesajını yayınladı.
Seren Serengil ise son Instagram gönderisinin altına şunları yazdı:
''Bir kadının yüzünü güldürebilmek, onu mutlu edebilmek, o kadar paha biçilemez bir şey ki,bunu yapabilenin hayatından berekette hiç eksik olmaz...''