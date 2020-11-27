Seren Serengil ve Bircan Bali'nin arasında soğuk rüzgarlar Selin Ciğerci aralarını açtı
Seren Serengil'in Selin Ciğerci haberleri iddialara göre Bircan Bali'yi kızdırdı. İkilinin arası fena açıldı hatta Serengil, Bali'yi fotoğraftan sildi attı.
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali arasında epey soğuk rüzgarlar esiyor.
İddialara göre, programın eski sunucusu Bircan Bali ve yeni sunucularından Seren Serengil arasında ipler gerildi. İkili birbirini takipten çıktı.
Ayrıca Serengil, yayından çekilmiş bir kareyi paylaşırken de Bali'yi kesti. Bu olaylar, ''İkilinin arasında bir küslük mü var?'' dedirtti.
Bircan Bali'nin bir süredir Seren Serengil'in hedefinde olan Selin Ciğerci ile arasının iyi olduğu biliniyor. Serengil ve Bali'nin bu sebeple gerildikleri iddialar arasında yerini aldı.