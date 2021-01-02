Seren Serengil son darbeyi annesinden yedi Gülben Ergen krizi yaşandı
Seren Seregil'in son günlerde sağlığıyla başı dertteyken bir darbe de annesi Nevin Serengil'den aldı. Serengil ailesinde Gülben Ergen krizi yaşandı.
Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, 30 Aralık günü programdan sağlık sorunları nedeniyle ayrılacağını duyurdu. Milde ameliyatı olmasıyla 46 kiloya kadar düşen Serengil'in hızla kilo kaybı durmadı.
Tetkikleri yapılan Seren Serengil, pandemi nedeniyle yılbaşını evinde ailesi ve yakın dostları ile geçirdi. Eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Seren Serengil ve annesi Nevin Serengil arasında Gülben Ergen krizi yaşandı.
Nevin Serengil, Gülben Ergen'in albüm kapağı fotoğrafını beğendi. Yıllardır Gülben Ergen ile küs olan Seren Serengil annesinin yaptığını affetmedi ve sosyal medyada takipten çıkardı.
Öte yandan Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programına da veda etti. Serengil, yeniden sağlığına kavuşmak için ameliyat olacak.