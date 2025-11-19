Seren Serengil sesini duyan bakana teşekkürlerini iletti! "Hiç unutmayacağım"

NEVİN TEOMAN EVLİ Mİ?

Nevin Teoman, Öztürk Serengil ile olan evliliğinin bitmesinin ardından yeniden evlenmedi. Hayatının büyük bir bölümünü kızı Seren Serengil ile birlikte geçirdi. Yurt içi ve yurt dışında sık sık seyahat eden ikili, sosyal medyada neşeli paylaşımlarıyla dikkat çeken bir anne–kız profili oluşturmuştu.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kameralarla tanışması ise oldukça küçük yaşlarda gerçekleşti. İlk kez 1977 yılında Sarhoş filminde babasıyla birlikte kamera karşısına geçen Serengil, aynı yıl Gar Gazinosu’nda sahne aldı. 16 yaşında Maksim Gazinosu’nda en genç kadın assolist olarak sahneye çıkmasıyla büyük bir çıkış yakaladı.

1990’lı yıllarda oyunculuğa adım atan Serengil, Mehmet Aslantuğ ile oynadığı “Başka Olur Ağaların Düğünü” dizisi ve Hakan Ural ile rol aldığı “Alev Gibi Bir Kız” filmiyle geniş kitlelerce tanındı. Hem müzik hem televizyon kariyerinde aktif olan Serengil, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlara ara verdi.