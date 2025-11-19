Seren Serengil sesini duyan bakana teşekkürlerini iletti! "Hiç unutmayacağım"
Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, düşerek kalçasını kırmasının ardından yoğun bakıma alındı.
Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın düşerek kalçasını kırdığını ve acil olarak İstanbul'a sevk edilmesi gerektiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrıda bulunan Serengil, talebi üzerine ambulans uçak gönderildiğini açıkladı.
DÜŞME SONRASI KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI
Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada annesi Nevin Teoman'ın birkaç gün önce düşerek kalçasını kırdığını duyurdu.
Teoman'ın tedavi gördüğü Fethiye'deki hastanede kalp anjiyo ünitesi bulunmadığını belirten Serengil, sağlık durumu kritik olduğu için annesinin İstanbul'a sevk edilmesi gerektiğini söyledi. Serengil, annesinin böbrek ve kalp değerlerinin yüksek olduğunu, vücudunda enfeksiyon bulunduğunu ifade ederek, karayolu ile yapılacak yaklaşık 10 saatlik sevkin hayat riski taşıdığını dile getirdi.
NEVİN TEOMAN EVLİ Mİ?
Nevin Teoman, Öztürk Serengil ile olan evliliğinin bitmesinin ardından yeniden evlenmedi. Hayatının büyük bir bölümünü kızı Seren Serengil ile birlikte geçirdi. Yurt içi ve yurt dışında sık sık seyahat eden ikili, sosyal medyada neşeli paylaşımlarıyla dikkat çeken bir anne–kız profili oluşturmuştu.
SEREN SERENGİL KİMDİR?
Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kameralarla tanışması ise oldukça küçük yaşlarda gerçekleşti. İlk kez 1977 yılında Sarhoş filminde babasıyla birlikte kamera karşısına geçen Serengil, aynı yıl Gar Gazinosu’nda sahne aldı. 16 yaşında Maksim Gazinosu’nda en genç kadın assolist olarak sahneye çıkmasıyla büyük bir çıkış yakaladı.
1990’lı yıllarda oyunculuğa adım atan Serengil, Mehmet Aslantuğ ile oynadığı “Başka Olur Ağaların Düğünü” dizisi ve Hakan Ural ile rol aldığı “Alev Gibi Bir Kız” filmiyle geniş kitlelerce tanındı. Hem müzik hem televizyon kariyerinde aktif olan Serengil, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ekranlara ara verdi.