Seren Serengil selülit kremi reklamında Gülben Ergen'in fotoğrafını kullandı!
Seren Serengil, Gülben Ergen'i yerin dibine soktu! 'Kendisine ait markasının selülit kremini sosyal medyada reklam ederken Gülben Ergen'in fotoğrafını kullandı ve şu notu düştü: İleri derecede portakal görünümlü bacaklarda etkili...
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen çocuklarıyla birlikte gittiği Bodrum tatilinde objektiflere yakalandı. Zayıflamak için üst üste ameliyat olan ve sağlığını riske atan Seren Serengil ise uzun süredir kavgalı olduğu Gülben Ergen'in tatilde çekilen turuncu mayolu fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak selülit kremi reklamı yaptı.
Gülben Ergen'in tatilde çekilen fotoğrafını kullandı
Uzun zamandır dumping sendromu hastalığıyla mücadele veren sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Serengil, Instagram hesabından kendi selülit kreminin reklamını yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in tatilde çekilen fotoğrafını kullandı.
“Yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin”
Serengil'in, kavgalı olduğu Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ergen’in mayolu bir fotoğrafını yüzünü gizleyerek paylaşan Serengil, “Yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin” yazdı. Serengil’in rencide edici paylaşımı büyük tepki çekti.
Magazin camiasının kavgalı ikilisi Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki gerilim devam ediyor. Gülben Ergen, geçtiğimiz hafta paylaştığı mayolu fotoğrafıyla büyük ses getirmişti.