Seren Serengil selülit kremi reklamında Gülben Ergen'in fotoğrafını kullandı!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen çocuklarıyla birlikte gittiği Bodrum tatilinde objektiflere yakalandı. Zayıflamak için üst üste ameliyat olan ve sağlığını riske atan Seren Serengil ise uzun süredir kavgalı olduğu Gülben Ergen'in tatilde çekilen turuncu mayolu fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak selülit kremi reklamı yaptı.