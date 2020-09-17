Seren Serengil ile Yaşar İpek boşandı! Mahkeme sonrası adliyede dikkat çeken hareket
2018 yılında dünyaevine giren Yaşar İpek ile Seren Serengil, bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülen dava sonrası anlaşmalı olarak boşandı.
Yaşar İpek'in özel hayatını anlattığı iddiasıyla Seren Serengil'e açtığı boşanma davasında bugün ikinci duruşma İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü.
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Duruşmaya şarkıcı Yaşar İpek, sunucu Seren Serengil ve tarafların avukatları katıldı
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Dava dosyasında gizlilik kararı bulunurken, mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi.
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Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Seren Serengil duruşma sonrası hızlıca adliyeden ayrıldı.
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