Seren Serengil hem müjdeyi verdi hem de ablasıyla ilgili gerçeği açıkladı
Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ablası hakkında bilinmeyen gerçek de bu paylaşımla ortaya çıktı.
Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma hayranlarına inandıramadı. Konu hakkında paylaşım yapan Serengil, ablasıyla ilgili bilinmeyen bir gerçeği de açıkladı.
Hayvan sevgisiyle sık sık adından söz ettiren Serengil, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı:
"Size bir müjdem var. Bu sabah o kadar mutluyum ki... Sabah ablamın paylaşımını görünce gözümden yaşlar boşalıverdi. Benim için hayattaki en önemli konu olduğu için de teşekkürü borç bildim ve birkaç şey yazmak istedim.''
''Cumhurbaşkanımız tam ümidimi yitirdiğim esnada hayvanları koruma kanununu çıkaracağını müjdelemiş. Hayatımızda şartsız, kuralsız, riyasız bizi seven yeri geldikçe koruyan mahallemizin bekçileri sokağımızın süsü bizim canlarımız onlar...''
''Sonunda Allah'ın bu sessiz kullarını bir yüce gönül duydu kalbine indi vicdanına dokundu. Merhametli insanın kalbinde vicdan vardır ben şahsım ve tüm hayvanseverler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.