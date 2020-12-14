Seren Serengil hem müjdeyi verdi hem de ablasıyla ilgili gerçeği açıkladı

Hayvan sevgisiyle sık sık adından söz ettiren Serengil, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı ve şunları yazdı:

"Size bir müjdem var. Bu sabah o kadar mutluyum ki... Sabah ablamın paylaşımını görünce gözümden yaşlar boşalıverdi. Benim için hayattaki en önemli konu olduğu için de teşekkürü borç bildim ve birkaç şey yazmak istedim.''