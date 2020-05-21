Seren Serengil Hadise hakkında söyledikleriyle şoke etti 'Fenalık geçiriyorum'
Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programın sunucularından olan Seren Serengil, Hadise'nin şarkıları hakkında söyledikleriyle ağızları açık bıraktı.
Söylemezsem Olmaz programından Ece Erken'in istifa etmesiyle televizyon ekranlarına geri dönen Seren Serengil, sunucusu olduğu programda şarkıcı Hadise hakkında söyledikleriyle sevenlerini kızdıracak gibi duruyor.
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Söylemezsem Olmaz programındaki bir haberin ardından Hadise'nin şarkıları hakkında yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çeken Seren Serengil, şunları söyledi:
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"Hadise'yi seviyorum ama şarkılarında fenalık geçiriyorum! Ruhum sıkılıyor, bazen içim daralıyor. Bu tip şarkıları hiç sevmiyorum"
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Ünlü sunucunun bu sözlerine ünlü popçu Hadise'nin ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
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