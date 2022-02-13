Seren Serengil Gülşen'in dekoltesini eleştirdi kendi seksi kostümü olay! İç çamaşırı gözüktü!

Yıllar sonra tekrar sahneye çıktı: Serdar Ortaç'ın ardından sahnedeki yerini almadan önce basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Seren Serengil, samimi açıklamalarda bulundu. Serengil, "Yaklaşık 20 yıldır televizyonda kariyer yaptım. Bu sene Sibel Can ve Hülya Avşar başta olmak üzere tüm rakiplerim gazinolara geri döndü. Bir tek ben eksik kalmıştım. Çok özledim zaten sahneleri. Yıllarca İbrahim Tatlıses ve Selami Şahin gibi dev kadroların solistliğini yaptım. Şimdi yeniden gazino günlerini yaşatmak lazım. Çünkü bu kültür bizim, bize ait. O nedenle de ayrı mutluyum" dedi.