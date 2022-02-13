Seren Serengil Gülşen'in dekoltesini eleştirdi kendi seksi kostümü olay! İç çamaşırı gözüktü!
İç çamaşırını açıkta bırakan transparan elbisesiyle günlerce magazinden düşmeyen Gülşen'i yerden yere vuran Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıktı, iç çamaşırı göründü.
Seren Serengil geçtiğimiz akşam ünlü bir mekanda sahne aldı. Seren Serengil'in seksilik çıkışı sosyal medyada gündem oldu. Konserinde giydiği kıyafet nedeniyle Gülşen'i "Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli ortamlar için avam" diyerek eleştiren Seren Serengil, dün akşam tercih ettiği dekolteli kıyafeti sosyal medyada gündem yarattı. Serengil'in kıyafetini gören sosyal medya kullanıcıları ise "Aklıma Gülşen geldi" yorumunu yaptı.
İddialı sahne kıyafetleriyle ilgili yorum yapan Serengil, "Açık modası hiç yok aslında. Dünya markalarında kapalı seksilik ön planda" dedi.
Uzun bir aradan sonra sahnelere dönüş yapan Seren Serengil, geçtiğimiz akşam yine sevenleriyle buluştu. Cesur tercihlerinden dolayı Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, sahneye derin yırtmaçlı elbisesi ile çıktı.
Gülşen'i eleştirdi, çok benzer bir kostüm giydi: Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda sahneye transparan bir kıyafetle çıkan Gülşen'i sert bir dille eleştirmişti. Serengil'in konuyla alakalı yorumu ise dikkat çekti.
Yıllar sonra tekrar sahneye çıktı: Serdar Ortaç'ın ardından sahnedeki yerini almadan önce basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Seren Serengil, samimi açıklamalarda bulundu. Serengil, "Yaklaşık 20 yıldır televizyonda kariyer yaptım. Bu sene Sibel Can ve Hülya Avşar başta olmak üzere tüm rakiplerim gazinolara geri döndü. Bir tek ben eksik kalmıştım. Çok özledim zaten sahneleri. Yıllarca İbrahim Tatlıses ve Selami Şahin gibi dev kadroların solistliğini yaptım. Şimdi yeniden gazino günlerini yaşatmak lazım. Çünkü bu kültür bizim, bize ait. O nedenle de ayrı mutluyum" dedi.