Seren Serengil 'geri dönüşüm' ameliyatına alındı son durumunu Bircan Bali duyurdu

BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Seren Serengil uzun süredir mücadele ettiği; geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında 43,5 kiloya kadar düşmesine ve organlarını iflas etme seviyesine getiren Dumping Sendromu hastalığı nedeniyle 'Geri Dönüşüm' adı verilen ameliyata bu sabah 08.50 itibariyle girdi. 50 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seren Serengil günler önce duyurduğu geri dönüşüm ameliyatını olmak için dün akşamdan hastaneye yattı. Bu sabah ameliyata girerken bir veda videosu çeken ve sevdiklerinden helallik isteyen ünlü sanatçı ameliyattan çıktı. Serengil'in yanından bir an bile ayrılmayan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma son durumuyla ilgili açıklama yaptı.