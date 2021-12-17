Seren Serengil 'geri dönüşüm' ameliyatına alındı son durumunu Bircan Bali duyurdu
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz yorumcusu Seren Serengil ameliyat geçirdi son durumu hakkında programdaki partneri Biecan Bali ve sevgilisi Mustafa Rahman Tohma bilgi verdi. Seren Serengil ameliyat öncesi bir video çekerek ‘Hakkınızı helal edin’ dedi.
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Seren Serengil uzun süredir mücadele ettiği; geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında 43,5 kiloya kadar düşmesine ve organlarını iflas etme seviyesine getiren Dumping Sendromu hastalığı nedeniyle 'Geri Dönüşüm' adı verilen ameliyata bu sabah 08.50 itibariyle girdi. 50 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Seren Serengil günler önce duyurduğu geri dönüşüm ameliyatını olmak için dün akşamdan hastaneye yattı. Bu sabah ameliyata girerken bir veda videosu çeken ve sevdiklerinden helallik isteyen ünlü sanatçı ameliyattan çıktı. Serengil'in yanından bir an bile ayrılmayan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Bu sabah ameliyata alınan Seren Serengil'in son sağlık durumu tüm sevenleri tarafından merak konusu olmuştu. Yaklaşık 4 saat geçmesi planlanan ameliyata bu sabah 08:50'de alınan Seren Serengil ameliyattan çıktı.
Sevgilisi Mustafa Rahman Tohma bilgi verdi: Sonsuz şükürler olsun
Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Serengil'in ameliyatını gerçekleştiren doktoru Alper Çelik'e teşekkür ederek güzel haberi duyurdu. Tohma ''Allahım sana sonsuz şükürler olsun. Ameliyatımız güzel geçti. İyi olucaz dedim'' mesajını paylaştı.
Seren Serengil'in sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programındaki partneri Bircan Bali de açıklama yaptı.