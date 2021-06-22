Seren Serengil fotoğrafıyla korkuttu: Lütfen Fotoşop olsun! Dumping Sendromu mahvetti!

Aşırı zayıflayan Serengil'e takipçileri 'Lüften Photoshop olsun, bu kadar zayıflanmaz', 'Seren fotoğraflarını shop'luyor musun, bu ne zayıflık', 'Bir deri bir kemik kalmışsın, vazgeç artık şu ameliyatlardan' şeklinde yorumlarda bulundular.