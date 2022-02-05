Seren Serengil: Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 40'ını çıkaramaz
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, Ece Erken'in silahlı saldırıda öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 40'ını çıkaracak kadar dayanamayacağını ileri sürdü.
Eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında, alacak-verecek tartışmasının ardından silahlı saldırıya uğrayacak hayatını yitirmesinin ardından Ece erken zor günler geçiriyor. Ece Erken'in daha önce görev aldığı Beyaz Tv'deki magazin programındaki arkadaşları Bircan Bali ve Seren Serengil, ünlü sunucunun son durumuna ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu için Hz Yıuşa Camii'nde mevlit okutan Ece Erken'in yanında olan Seren Serengil, Ece Erken'in son durumuna ilişkin sevenlerini çok üzecek bir açıklama yaptı. Ece Erken'in bu ruh haliyle giderse eşinin 40'ını çıkaramayacağını söyleyen Seren Serengil, kullandığı ilaçların Ece Erken'i hasta edeceğini söyledi.
Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında Arto ve Bircan Bali ile yorumculuk yapan Seren Serengil, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani vefatıyla yıkılan yakın dostu Ece Erken'in sağlık durumuyla ilgili korkutan açıklamalar yaptı.
7 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken zor günler geçiriyor... Kendine gelmemek için ilaç kullanan Erken'in yakın dostu Seren Serengil korkutan açıklamalarda bulundu.
Serengil, yaptığı yeni açıklamada eşinin acısıyla sarsılan Erken için 'Eşinin 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum' ifadelerini kullandı.