Seren Serengil, Demet Özdemir'i unutamıyor: Ateşli sevişme sahneleri dudağında uçuk çıkartmış!

Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' yayınlandığı ilk günden beri zengin oyuncu kadrosu ve konusunun yanısıra ateşli cesur sahneleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce programda diziyi izlediğini söyleyen Seren Serengil, "Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz. Görünce şunu başa al bir daha seyredelim dedim. Dublör mü kullandılar dedim o kadar yani. Şoka girdim, seyrederken utandım" demişti. Serengil bu kez "dudağımda uçuk çıktı" diyerek bakın neler söyledi.