Seren Serengil, Demet Özdemir'i unutamıyor: Ateşli sevişme sahneleri dudağında uçuk çıkartmış!
'Dünyayla Benim Aramda' dizisinin ateşli sevişme sahneleri gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Beyaz TV'de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programında Demet Özdemir'in o çok konuşulan yatak sahneleri hakkında "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim" diyen Seren Serengil, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' yayınlandığı ilk günden beri zengin oyuncu kadrosu ve konusunun yanısıra ateşli cesur sahneleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce programda diziyi izlediğini söyleyen Seren Serengil, "Bu kadar mı rol olamaz. Böyle bir şey olamaz. Görünce şunu başa al bir daha seyredelim dedim. Dublör mü kullandılar dedim o kadar yani. Şoka girdim, seyrederken utandım" demişti. Serengil bu kez "dudağımda uçuk çıktı" diyerek bakın neler söyledi.
Başrollerinde Buğra Gülsoy, Demet Özdemir ve Hafsanur Sancaktutan gibi ünlü isimleri oynadığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisi hem mastürbasyon sahneleri hem de ateşli sevişme sahneleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizide ünlü isimlerin cesur sevişme sahneleri sosyal medyaya damga vurmuş ve çok konuşulmuştu.
Hatta birçok sosyal medya kullanıcı şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeni evlenen güzel oyuncu Demet Özdemir'e "Kocan bir şey demiyor mu?" yorumlarında bile bulunmuşlardı.