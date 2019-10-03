Seren Serengil Cengiz Semercioğlu'nu yerden yere vurdu dostluğu Eylem İpek bitirdi
Cengiz Semercioğlu, Yaşar İpek'in kardeşi Eylem İpek'le program yapmaya başlayınca Seren Serengil, küplere bindi.
Yaşar İpek'le olaylı bir boşanma yaşayan Seren Serengil, dostu Cengiz Semercioğlu'nu hayatından çıkardı. Yaşar İpek'le ilişkisinin en başından beri İpek'in ailesiyle sorunlar yaşayan Serengil, Semercioğlu'ndan büyük bir kazık yedi.
Yaşar İpek'in kardeşi Eylem İpek'le kavgalı olan Seren Serengil, İpek'in kız kardeşi Eylem İpek'le program yapan Cengiz Semercioğlu'nu affetmedi, küplere binen Serengil, Semercioğlu'nu sosyal medya hesabından sildi.
Semercioğlu'nun TV8'de Eylem İpek'le yaptığı magazin programının reytinglerinin kötü olmasından bahseden Serengil, Semercioğlu'nu şu sözleriyle topa tuttu:
''Cengizciğim 3 yıl zirvede program yaptık neredeyse dizilerle yarışıyorduk. Bugün takipçilerim yolladı, reytinglerde totalde ilk 100'e girememişsin AB'de 95 beklenen son...''