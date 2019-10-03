Seren Serengil Cengiz Semercioğlu'nu yerden yere vurdu dostluğu Eylem İpek bitirdi

Yaşar İpek'le olaylı bir boşanma yaşayan Seren Serengil, dostu Cengiz Semercioğlu'nu hayatından çıkardı. Yaşar İpek'le ilişkisinin en başından beri İpek'in ailesiyle sorunlar yaşayan Serengil, Semercioğlu'ndan büyük bir kazık yedi.