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Seren Serengil Burak Sergen'in yoğun bakımda olduğunu duyunca bakın ne dedi

Seren Serengil Burak Sergen'in yoğun bakımda olduğunu duyunca bakın ne dedi

Sadakatsiz dizisine takıntılı olan Seren Serengil, yoğun bakımdaki Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen için söyledikleriyle 'yok artık' dedirtti.

Seren Serengil Burak Sergen'in yoğun bakımda olduğunu duyunca bakın ne dedi

Aldatılma ve aldatma olaylarına karşı ayrı bir hassasiyeti olan Seren Serengil, Sadakatsiz dizisi hakkındaki yorumlarıyla geçtiğimiz haftalarda çok konuşuldu. Dizide iki düşman karakteri canlandıran Cansu Dere ve Melis Sezen'in beraber poz vermeleri üzerine ise söyledikleri herkesi hayrete düşürdü.

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Seren Serengil Burak Sergen'in yoğun bakımda olduğunu duyunca bakın ne dedi

Sadakatsiz dizisinde Asya ve Derin karakterlerine hayat veren Cansu Dere ve Melis Sezen, sosyal medya hesapları Instagram'dan beraber çekildikleri özçekimi paylaştı. Bu pozu gören Serengil, "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" yorumunu yaptı.

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Seren Serengil Burak Sergen'in yoğun bakımda olduğunu duyunca bakın ne dedi

Hatta bununla da sınırlı kalmayan Seren Serengil, Cansu Dere'nin fotoğrafının altına şaşırtan şu yorumları yazdı:

''Ona lütfen paye verme o senin kocanı ayarttı yuvanı yıktı… Onu canlandıranı bile yanına alıp fotoğraf çektirme metreslerin dört duvar arasında otel odalarında fotoğrafsız bir yaşamları vardır…''

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Seren Serengil Burak Sergen'in yoğun bakımda olduğunu duyunca bakın ne dedi

''Hele temiz kadınların yanından değil semtinden geçememeliler. Lütfen şununla fotoğraf çektirtme…''

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