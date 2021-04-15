Hatta bununla da sınırlı kalmayan Seren Serengil, Cansu Dere'nin fotoğrafının altına şaşırtan şu yorumları yazdı:

''Ona lütfen paye verme o senin kocanı ayarttı yuvanı yıktı… Onu canlandıranı bile yanına alıp fotoğraf çektirme metreslerin dört duvar arasında otel odalarında fotoğrafsız bir yaşamları vardır…''