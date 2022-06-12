Seren Serengil bunu da yaptı! Erkek çocukların sünnet derisini yüzüne gözüne sürüyor
Son dönemde ünlülerin genç kalmak için yaptırdığı yeni doğan erkek bebeklerin sünnet derilerinin yüze enjekte edilmesi işlemi: Alloblast'ı Seren Serengil de yaptırdığını açıkladı.
Arka arkaya mide küçültme ameliyatları geçirerek ölümden dönen Seren Serengil bir süredir sağlık problemleri ile mücadele ediyordu.
Serengil genç kalmak için son zamanların popüler işlemlerinden biri olan 'Alloblast' yaptırdığını açıkladı.
Bir güzellik merkezine giden Seren Serengil, işlem öncesi çekilen videoda ‘Alloblast’ adı verilen yöntemle yeni doğan bebeğin sünnet derisini yüzüne enjekte ettirileceğini söyledi. Serengil “Daha ne kadar genç olacağız” dedi.
Alloblast tekniği nedir?
Alloblast tekniği yeni doğan bebeklerden alınan sünnet derilerinden elde edilen fibroblast hücreleri laboratuvar ortamında yüksek teknoloji sayesinde çoğaltılarak kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine dayanan allojenik bir tedavi yöntemi olarak biliniyor.