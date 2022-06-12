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Seren Serengil bunu da yaptı! Erkek çocukların sünnet derisini yüzüne gözüne sürüyor

Seren Serengil bunu da yaptı! Erkek çocukların sünnet derisini yüzüne gözüne sürüyor

Son dönemde ünlülerin genç kalmak için yaptırdığı yeni doğan erkek bebeklerin sünnet derilerinin yüze enjekte edilmesi işlemi: Alloblast'ı Seren Serengil de yaptırdığını açıkladı.

Seren Serengil bunu da yaptı! Erkek çocukların sünnet derisini yüzüne gözüne sürüyor

Arka arkaya mide küçültme ameliyatları geçirerek ölümden dönen Seren Serengil bir süredir sağlık problemleri ile mücadele ediyordu.

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Seren Serengil bunu da yaptı! Erkek çocukların sünnet derisini yüzüne gözüne sürüyor

Serengil genç kalmak için son zamanların popüler işlemlerinden biri olan 'Alloblast' yaptırdığını açıkladı.

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Seren Serengil bunu da yaptı! Erkek çocukların sünnet derisini yüzüne gözüne sürüyor

Bir güzellik merkezine giden Seren Serengil, işlem öncesi çekilen videoda ‘Alloblast’ adı verilen yöntemle yeni doğan bebeğin sünnet derisini yüzüne enjekte ettirileceğini söyledi. Serengil “Daha ne kadar genç olacağız” dedi.

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Seren Serengil bunu da yaptı! Erkek çocukların sünnet derisini yüzüne gözüne sürüyor

Alloblast tekniği nedir?
Alloblast tekniği yeni doğan bebeklerden alınan sünnet derilerinden elde edilen fibroblast hücreleri laboratuvar ortamında yüksek teknoloji sayesinde çoğaltılarak kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine dayanan allojenik bir tedavi yöntemi olarak biliniyor.

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