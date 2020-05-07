Serel Yereli'nin eski hali görenleri şoke etti öğrencilik yıllarında bakın nasıl

Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide tanınan ardından oyunculuğu bırakarak Türkiye'yi terk eden Serel Yereli sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Londra'da yaşamaya başlayan Yereli, iddialı, seksi pozlarıyla sıklıkla sosyal medyanın diline düşerken bu kez eski haliyle gündem oldu.