Serel Yereli'nin eski hali görenleri şoke etti öğrencilik yıllarında bakın nasıl
LONDRA'da yaşayan Serel Yereli, bu kez sosyal medyadan eski halinin fotoğraflarını paylaştı. Yereli'nin öğrencilik yıllarındaki halini görenler şaştı kaldı.
Bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı adlı dizide tanınan ardından oyunculuğu bırakarak Türkiye'yi terk eden Serel Yereli sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Londra'da yaşamaya başlayan Yereli, iddialı, seksi pozlarıyla sıklıkla sosyal medyanın diline düşerken bu kez eski haliyle gündem oldu.
İngiltere'de karantina altında olan Serel Yereli, Instagram hesabından öğrencilik yıllarına dair fotoğrafları paylaşmaya başladı. Yereli'nin eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Serel Yereli, ilk olarak iki pelik örgüsüyle öğrencilik yıllarından bir halini paylaştı.
Ardından bilgisayar başında oturduğu karelerini paylaşan Serel Yereli, paylaşımına, "Beni sadece İzmir yargılayabilir, gerisi beni ilgilendirmez" notunu düştü.