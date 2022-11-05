Serel Yereli'nin büstiyerli pozuna yorum yağdı 'Küçük gelmiş, göğüslere ulaşamamış!'

Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan şimdilerde ise yurt dışında hayatını sürdüren Serel Yereli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan ve sık sık birlikte pozlar da paylaşan ünlü isim son pozuyla yine olay oldu.