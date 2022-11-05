Serel Yereli'nin büstiyerli pozuna yorum yağdı 'Küçük gelmiş, göğüslere ulaşamamış!'
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Türkiye'deki oyunculuk kariyerine son verip müzik alanında eğitim almak için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak siyah büstiyeriyle beğenilen genç isim koltukta uzanıp poz verdi. Güzel oyuncu ve şarkıcıyı görenlerin gözleri büstiyerinin üst kısmında kaldı.
Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan şimdilerde ise yurt dışında hayatını sürdüren Serel Yereli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan ve sık sık birlikte pozlar da paylaşan ünlü isim son pozuyla yine olay oldu.
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Cesur tarzı ile beğeni toplayan Tilki son olarak siyah büstiyer giydi.
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Koltuğa uzanarak poz veren şarkıcı ve oyuncunun kıyafetinin göğüs kısmı dikkat çekti.
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Ayna karşısındaki pozu dikkat çekmişti
Bacak dekoltesiyle ayna karşısına geçen ünlü ismin paylaşımı beğeni bu paylaşımına beğeni yağmıştı.
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