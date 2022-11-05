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Serel Yereli'nin büstiyerli pozuna yorum yağdı 'Küçük gelmiş, göğüslere ulaşamamış!'

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Serel Yereli'nin büstiyerli pozuna yorum yağdı 'Küçük gelmiş, göğüslere ulaşamamış!'

Türkiye'deki oyunculuk kariyerine son verip müzik alanında eğitim almak için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak siyah büstiyeriyle beğenilen genç isim koltukta uzanıp poz verdi. Güzel oyuncu ve şarkıcıyı görenlerin gözleri büstiyerinin üst kısmında kaldı.

Serel Yereli'nin büstiyerli pozuna yorum yağdı 'Küçük gelmiş, göğüslere ulaşamamış!'

Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan şimdilerde ise yurt dışında hayatını sürdüren Serel Yereli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan ve sık sık birlikte pozlar da paylaşan ünlü isim son pozuyla yine olay oldu.

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Serel Yereli'nin büstiyerli pozuna yorum yağdı 'Küçük gelmiş, göğüslere ulaşamamış!'

Cesur tarzı ile beğeni toplayan Tilki son olarak siyah büstiyer giydi. 

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Serel Yereli'nin büstiyerli pozuna yorum yağdı 'Küçük gelmiş, göğüslere ulaşamamış!'

Koltuğa uzanarak poz veren şarkıcı ve oyuncunun kıyafetinin göğüs kısmı dikkat çekti.

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Serel Yereli'nin büstiyerli pozuna yorum yağdı 'Küçük gelmiş, göğüslere ulaşamamış!'

Ayna karşısındaki pozu dikkat çekmişti

Bacak dekoltesiyle ayna karşısına geçen ünlü ismin paylaşımı beğeni bu paylaşımına beğeni yağmıştı.

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