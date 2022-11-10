Serel Yereli'den kafa karıştıran paylaşım takipçileri 2 saat inceledi
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Bodrum Masalı dizisiyle ekran macerası başlayan Serel Yereli oyunculuk kariyerine son verip İngiltere'ye müzik alanında eğitim almak için taşındı. Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla her daim gündem olan Yereli, son olarak cam kenarında verdiği pozu paylaştı. Ancak Yereli'nin bu pozu takipçilerinin kafasını bir hayli karıştırdı...
Yaklaşık iki yıldır Türkiye, İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan eski oyuncu Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla adından daima söz ettirmeyi başarıyor.
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Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp İngiltere'de müzik eğitimi almaya giden güzel isim, son olarak cam kenarında poz verdi.
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Serel Yereli'yi gören takipçileri ünlü ismi çıplak sandı.
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Yereli'nin son pozu "Üzerinde tayt var mı yok mu?" tartışmasına neden oldu.
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