Serel Yereli dışarı çıkamayınca geceliğiyle cama çıktı yazdıkları şoke etti

Türkiye'yi terk ederek merak saldığı şarkıcılık için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu bu günlerde sosyal medya paylaşımlarına da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise koronavirüse rağmen dışarı çıkarak paylaşım yapan Yereli, Muse grubunun “Bizi zorlayamayacaklar, bizi kontrol edemeyecekler zafer bizim olacak” sözlerini not düşerek paylaşmıştı.