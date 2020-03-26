Serel Yereli dışarı çıkamayınca geceliğiyle cama çıktı yazdıkları şoke etti
Serel Yereli, bir dönem Kanal D'de yayımlanan Bodrum Masalı dizisiyle tanındı. Ardından Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serel Yereli, bu kez geceliğiyle camdan sarkınca dikkat çekti.
Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisinin başrolü Şevval Sam, Timuçin Esen gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, dizinin ardından genellikle sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzeri çekti. Instagram'dan yaptığı iddialı, seksi paylaşımlarıyla sosyal medyada olay yaratan, günlerce konuşulan Yereli, yine benzer bir paylaşıma imza attı.
Türkiye'yi terk ederek merak saldığı şarkıcılık için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu bu günlerde sosyal medya paylaşımlarına da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ise koronavirüse rağmen dışarı çıkarak paylaşım yapan Yereli, Muse grubunun “Bizi zorlayamayacaklar, bizi kontrol edemeyecekler zafer bizim olacak” sözlerini not düşerek paylaşmıştı.
Koronavirüs'ün İngiltere'de hızla yayılmasıyla eve kapanmak zorunda kalan ve sokağa çıkamayan Serel Yereli, bu kez cama çıktı. Üzerindeki gecelikle camdan verdiği pozları Instagram'da yayımlayan Yereli, altına düştüğü not ve bir takipçisine verdiği cevap ile görenleri şaşkınlığa uğrattı.
Serel Yereli, bu pozları "Hiçbir şey seni mahalledeki sürtüklerle kıyaslayamaz" notuyla paylaştı.