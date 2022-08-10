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Serel Yereli arkasını döndü mavi mini bikinisiyle poz verdi! Herkesin ağzı açık kaldı

Serel Yereli arkasını döndü mavi mini bikinisiyle poz verdi! Herkesin ağzı açık kaldı

Ünlü oyuncu Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mavi bikinisiyle poz veren ünlü oyuncunun pozlarını görenler büyülendi.

Serel Yereli arkasını döndü mavi mini bikinisiyle poz verdi! Herkesin ağzı açık kaldı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serel Yerel Amerika'ya taşınmıştı. Tatil için Türkiye'ye gelen 26 yaşındaki ünlü oyuncu mavi bikinisiyle arkasını dönerek verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Yerel'in o pozları yürek hoplattı.

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Serel Yereli arkasını döndü mavi mini bikinisiyle poz verdi! Herkesin ağzı açık kaldı

26 yaşındaki oyuncu Serel Yereli sosyal medyadan birbirinden güzel karelerini paylaşmaya devam ediyor.

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Serel Yereli arkasını döndü mavi mini bikinisiyle poz verdi! Herkesin ağzı açık kaldı

Kariyerine oyunculukla başlayan Serel Yereli, güzel sesini değerlendirip şarkıcı olmak için İngiltere'ye gitti.

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Serel Yereli arkasını döndü mavi mini bikinisiyle poz verdi! Herkesin ağzı açık kaldı

Serel Yereli, son paylaşımıyla adeta olay yarattı. Bikinisiyle cesur pozlarını sergileyen güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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