Serel Yereli arkasını döndü mavi mini bikinisiyle poz verdi! Herkesin ağzı açık kaldı
Ünlü oyuncu Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mavi bikinisiyle poz veren ünlü oyuncunun pozlarını görenler büyülendi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serel Yerel Amerika'ya taşınmıştı. Tatil için Türkiye'ye gelen 26 yaşındaki ünlü oyuncu mavi bikinisiyle arkasını dönerek verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Yerel'in o pozları yürek hoplattı.
26 yaşındaki oyuncu Serel Yereli sosyal medyadan birbirinden güzel karelerini paylaşmaya devam ediyor.
Kariyerine oyunculukla başlayan Serel Yereli, güzel sesini değerlendirip şarkıcı olmak için İngiltere'ye gitti.
Serel Yereli, son paylaşımıyla adeta olay yarattı. Bikinisiyle cesur pozlarını sergileyen güzel oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.