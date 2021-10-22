Serel Yeleli Instagram'ı yaktı: Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz
Hayatına İngiltere'de devam eden Serel Yereli, ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi. Sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündem olan genç oyuncu, "İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz" açıklamalarında bulundu.
Bir dönemin popüler dizisi Bodrum Masalı ile tanınan Serel Yereli, İngiltere'ye yerleşerek orada kendine yeni bir hayat kurdu. Oyunculuğunun yanı sıra müzik kariyerine de yoğunlaşan fenomen isim, sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor.
Magazinburada'nın haberine göre yaşamına Londra'da devam eden güzel oyuncu, ailesini çok özlediği için geldiği Türkiye'de önceki gün bir mekanda oturduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada"
Kariyeri hakkında sorulan soruya Yereli, "Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada. Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" dedi.
"Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz"
Sosyal medyadaki cesur pozları hakkında da konuşan Yereli, "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum" dedi.