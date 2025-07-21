Serdar Ortaç'tan yürek dağlayan açıklama! Mirasımı...

KARAMSARLIĞI ÜZDÜ

Ancak ne yazık ki bu olumlu tablo uzun sürmedi. Zaman zaman özel hayatına dair karamsar açıklamalar yapan Ortaç, son demecinde çok daha umutsuz bir tutum sergiledi. Sanatçı, "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" diyerek yalnızlığını ve sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu sözleri, sadece fiziksel bir hastalığın değil, aynı zamanda derin bir ruhsal yorgunluğun da işareti olarak değerlendirildi.