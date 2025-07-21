Serdar Ortaç'tan yürek dağlayan açıklama! Mirasımı...
Sevilen sanatçı Serdar Ortaç'ın yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği biliniyor. Serdar Ortaç, Harbiye konserinde "Yürüyebiliyorum, bisiklet sürüyorum" diyerek umut vermişti. Ancak "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç..." açıklaması ile sevenlerini üzdü.
Harbiye konserinde "Yürüyebiliyorum, bisiklet sürüyorum" diyerek umut vermişti. Ancak "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" sözleriyle yeniden karamsar bir tablo çizdi. Elinde kalan tek evi çalışanlarına miras bıraktığını açıklayan sanatçı, hem yalnızlığını hem de ruhsal yorgunluğunu gözler önüne serdi.
UZUN SÜREDİR MS İLE MÜCADELE EDİYOR
Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme geliyor. Bir dönem yürüme güçlüğü nedeniyle sahne performanslarında zorlanan sanatçı, geçtiğimiz Harbiye konserinde yaptığı açıklamayla sevenlerine umut olmuştu. "Sağlığıma yeniden kavuştum, yürüyebiliyorum, hatta bisiklet bile sürüyorum" sözleriyle büyük alkış toplayan Ortaç, bu iyileşme mesajına rağmen karamsar duruşundan vazgeçmiş değil.
KARAMSARLIĞI ÜZDÜ
Ancak ne yazık ki bu olumlu tablo uzun sürmedi. Zaman zaman özel hayatına dair karamsar açıklamalar yapan Ortaç, son demecinde çok daha umutsuz bir tutum sergiledi. Sanatçı, "Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" diyerek yalnızlığını ve sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu sözleri, sadece fiziksel bir hastalığın değil, aynı zamanda derin bir ruhsal yorgunluğun da işareti olarak değerlendirildi.
LÜKS VİLLADAN GERİYE TEK BİR KONUT
Yıllar önce yaşadığı yüksek meblağlı kumar borçlarını ödediğini daha önce dile getiren Serdar Ortaç, elinde yalnızca İstanbul Boğazı'na karşı konumlanmış 8 odalı, 750 metrekarelik bir villa kaldığını ifade etmişti. Bu villayı da çalışanları arasında paylaştırmayı planladığını şu sözlerle ifade etti, "Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."