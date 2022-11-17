Serdar Ortaç'tan yüklü nafakanın intikamı! Eski eşiyle ilgili bomba iddia!

Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran model Chloe Loughnan, beş yıllık evliliğin ardından boşanmıştı. Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini dile getirmişti.