Serdar Ortaç'tan yüklü nafakanın intikamı! Eski eşiyle ilgili bomba iddia!
Şarkıcı Serdar Ortaç’la boşandıktan sonra memleketi İrlanda’ya giden ünlü model Chloe Loughnan kısa süre önce Türkiye'ye dönüş yaptı. İş için Türkiye'de anlaşmalar yapan ve Serdar Ortaç ile nafaka sorunları yaşayan model hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Ortaç eski eşinin işlerinin önüne geçmiş.
Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran model Chloe Loughnan, beş yıllık evliliğin ardından boşanmıştı. Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini dile getirmişti.
Ortaç "Şeytan görsün yüzünü" dediği eski karısından intikam almış.
Boşandıktan sonra Türkiye'de sıkıntılar çekip İrlanda'ya giden Chloe'nin ülkesinde popülerliği olmadığından dolayı tekrar Türkiye'ye gelmesi de çok konuşulmuştu.
Chloe'ye Serdar Ortaç engeli
Türkiye'de iş anlaşmaları yapan modelin işlerinin bir kısmını Serdar Ortaç'ın engellediği iddia edildi.