Serdar Ortaç'tan sonra ünlü türkücü Murat Kurşun'a da MS teşhisi kondu
Ünlü popçu Serdar Ortaç'tan sonra türkücü Murat Kurşun'a da MS teşhisi konuldu. Kanal D'de 2. Sayfa programına konuşan ünlü türkücünün anlattıkları herkesi duygulandırdı.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına açıklamalarda bulunan ünlü türkücü Murat Kurşun, MS hastalığına yakalandığını söyledi. Yürümekte zorluk çektiğini söyleyen ünlü türkücü, "2 yaşındaki çocuğumla oynayamıyorum, koşamıyorum" sözleri ise herkesi duygulandırdı.
Hastalığından bahsederken duygusal anlar yaşayan Murat Kurşun, şunları söyledi: "İyiyim şükürler olsun toparlıyorum. Geçen Amerika'ya gitmiştim hem programım hem de tedavim vardı.
"Yanlış teşhisler konuldu"
Toparlamaya çalışıyorum. İlk başta sol göz kapağım düştü. Biz beklemiyorduk tabi. Sonra birkaç doktora gittik kimse bulamadı hep yanlış teşhisler konuldu.
Sonunda bir teşhis konuldu. Yıllarca yorgunluk ve ayakta kalmaktan olmuş. 3-4 aydır sahneye yine çıkıyorum ama dikkat etmem gerekiyor. Bir şekilde bizim hep dinlenmemiz gerekiyor.