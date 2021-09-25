Serdar Ortaç'tan özür üstüne özür: Ağzıma içki sürmeyeceğim

"Artık yapacak tek bir şey kaldı. Beşiktaş camiası, taraftarı, sayın başkan, 30 senelik dostum Sergen beni affetsin diye dua edeceğim. Bir daha asla sahnede içki içmeyeceğim. Tövbeler olsun. İçkili ortama gitsem bile."