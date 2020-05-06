Serdar Ortaç'tan olay nafaka sözleri! 'Biz daha ölmedik nafakasını ödüyorum'
Geçtiğimiz yılın yaz ayında eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, muhabirlerin "Maddi durumunuz kötüleşti. Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna 'Daha ölmedik. Zaten nafakasını ödüyorum" yanıtını verdi.
Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te bisikletini sürerken objektiflere yansıdı. Yorulup, banka oturan Ortaç, "Gelin, röportaj yapalım ağabey. Soracaksınız zaten" diyerek muhabirlere seslendi. Ortaç, "Bisiklet sürdüm, yoruldum. Arabamı çağırdım şimdi. Canlı yayınlara devam ediyorum. Çok sıkıldım" dedi.
Ebru Gündeş'le barışan Serdar Ortaç, "Görüşemedik, herkes kendi hayatında. Ben kimseyle küs değilim. Benim üstümde çok emeği vardır onun" ifadelerini kullandı.
"Nafaka ödeyebiliyor musunuz?": Geçtiğimiz günlerde "Ödeme yapamıyorum" diyerek ekonomik sıkıntı çektiğini belirten Ortaç, muhabirlerin "Maddi durumunuz kötüleşti. Nafaka ödeyebiliyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Biz daha ölmedik": Chloe, 'Ne zaman paran olursa, o zaman öde' dedi. Bana baskı yapmıyor ama biz daha ölmedik. Zaten nafakasını ödüyorum.