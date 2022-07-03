Serdar Ortaç'tan müzik yasağı ile ilgili dikkat çeken çıkış

"Her şeye baş kaldırmaya gerek yok"

Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yayınladığı videoda, "Bu müzik yasağı konusunda bence orta yolu bulabiliriz. Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp 00.00'da sahneden inebiliriz. 2 saat yeterli bence, o yüzden biraz daha sinirlenmeden akl-ı selim düşünelim. 22.00'de çıkalım, 00.00'da inelim yeter yani. Çok şey yapmaya gerek yok, sinirlenmeye..." ifadeleri yer aldı.