Serdar Ortaç'tan müzik yasağı ile ilgili dikkat çeken çıkış
Pandemi sonrası uygulanan müzik yasağı ile ilgili ünlülerden peş peşe şikayetler gelirken, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan da bir açıklama geldi.
Gece saat 00.00'da başlayan müzik yasağı ile ilgili birçok ünlü ve vatandaş karara tepki gösterirken, Serdar Ortaç'tan beklenmedik bir yorum geldi.
Serdar Ortaç gece 12'den itibaren uygulanan müzik yasağının ideal olduğunu savundu.
Sahne için 2 saatin yeterli olduğunu belirten Serdar Ortaç, her şeye baş kaldırmaya gerek olmadığını söyledi.
"Her şeye baş kaldırmaya gerek yok"
Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yayınladığı videoda, "Bu müzik yasağı konusunda bence orta yolu bulabiliriz. Her şeye baş kaldırmaya gerek yok. 22.00'de çıkıp 00.00'da sahneden inebiliriz. 2 saat yeterli bence, o yüzden biraz daha sinirlenmeden akl-ı selim düşünelim. 22.00'de çıkalım, 00.00'da inelim yeter yani. Çok şey yapmaya gerek yok, sinirlenmeye..." ifadeleri yer aldı.