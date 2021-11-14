Serdar Ortaç'tan dudak uçuklatan kumar borcu
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, toplam kumar borcunu açıkladı. Bankalara şu an 10 milyon lira borcu olduğunu söyleyen Ortaç, "Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim" şeklinde konuştu.
Bir mekanda sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yaptığı itirafla gündeme geldi.
Serdar Ortaç uzun bir süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında ‘Allah benim belamı versin’ zamanında çok oynadım çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz’ şeklinde konuştu.
Açıklamalarına devam eden Serdar Ortaç, "Gitti giden para. Artık kumar oynamıyorum. En son pandemi öncesinde oynadım. En büyük zararlar o zaman. Bahis siteleriyle de yaptım. Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim" şeklinde konuştu.
Ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 Milyon TL banka 600.000 Bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu 500.000 Bin TL ise kendinin harcadığını belirtti.