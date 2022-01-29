Serdar Ortaç'tan 'çocuğum olacaktı' bombası 'Hamile kaldılar kürtaj oldular' dediği ünlü kadınlar kim?

Ünlü şarkıcı Serdar ortaç, dün akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ortaç, bir de çocuk itirafında bulundu. Uzun yıllardır çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, "Aşık olup evlenirseniz baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" itirafında bulundu.

Uzun yıllardır çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç, "Aşık olup evlenirseniz baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" itirafında bulundu.