Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'ın paylaşımı olay! Bakın ne yazdı
Geçtiğimiz haftalarda Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'ın memleketi İrlanda'ya döndükten sonra yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekti.
8 Ağustos'ta Serdar Ortaç'tan boşanarak apar topar memleketi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, sosyal medya hesabı Instagram'dan 'Ortaç' soyadını kullanması ve Serdar Ortaç ile çekildiği fotoğrafları silmemesi ile konuşulurken yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.
Serdar Ortaç ile boşanmasının ardından kısa bir sürede Emirgan'da beraber oturdukları evden 10 valizle ağlayarak ayrılan Chloe Loughnan, İrlanda'ya döner dönmez sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşımda bulundu.
Kahve içerken çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Chloe Loughnan, fotoğrafın altına ''Benim aklımı anlamaya çalışırken kendi aklını yitirirsin'' notunu düştüğü paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.
Öte yandan, dün Kanal D'nin 2. Sayfa adlı magazin programında ortaya atılan iddialar herkesi şoke etmişti. Serdar Ortaç’ın ilerleyen hastalığı ve şans oyunlarına tutkusu ünlü çiftin arasını açtı. Bu tutku sonucu maddi kriz, ikilinin ilişkisini sarstığı söylendi.