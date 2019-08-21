Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'ın paylaşımı olay! Bakın ne yazdı

8 Ağustos'ta Serdar Ortaç'tan boşanarak apar topar memleketi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, sosyal medya hesabı Instagram'dan 'Ortaç' soyadını kullanması ve Serdar Ortaç ile çekildiği fotoğrafları silmemesi ile konuşulurken yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.