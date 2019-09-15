Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'ın bikinili mutluluk pozu
Ağustos ayında boşanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bikinili pozuyla mest etti.
Geçtiğimiz Ağustos ayında 5 yıllık eşi Serdar Ortaç ile anlaşmalı olarak boşanan Chloe Loughnan, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla adından söz ettirdi.
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Tatil için Dubai'yi tercih eden İrlandalı model, siyah fırfırlı bikinisiyle göz kamaştırdı. Loughnan, iddialı pozunun altına ''My happy place (Benim mutlu yerim)'' notunu düştü.
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Önceki günkü paylaşımında ise pembe bantlı siyah bir mayoyla görülen güzel model, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.
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2014 yılında dünyaevine girdiği Ortaç'tan boşandıktan sonra ''Severek evlendik, severek ayrıldık'' açıklamasıyla olay olan Loughnan, şimdilerde İrlanda'daki yeni hayatına alışmaya çalışıyor.
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