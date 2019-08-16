Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan'ın annesi herkesi şaşırttı! Görenler inanamadı
Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini bitiren İrlandalı model Chloe Loughnan, boşanmanın ardından annesi ile tatile çıktı. Chloe'nin annesi gören herkesi şoke etti.
Ani ayrılıklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde boşanmış ikili, severek ayrıldık açıklaması yapmıştı. 5 Yıllık evliliklerini 5 dakikada Çağlayan Adliyesi'nde bitiren ünlü çiftten Chloe, boşanma sonrası annesi ile tatile çıktı.
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Kızına destek olmak için İrlanda'dan İstanbul'a gelen 43 yaşındaki Lucy Loughnan, güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Chloe, annesi ile fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşınca annesini görenler gözlerine inanamadı.
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Instagram'da sık sık annesiyle fotoğraf paylaşan Chloe'nin fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Genç görüntüsüyle büyük beğeni toplayan annenin, Chloe Loughnan'ın ablası gibi durduğu yorumları yapıldı.
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