Serdar Ortaç'tan bomba açıklamalar: Başkan Erdoğan ağzıyla kuş tutsa da eleştirilir

Zor bir coğrafya: Dünya da buna ses çıkarmıyordu yıllardır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başkan Erdoğan bu işgale 'Artık yeter' dedi. Bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayım. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sürekli sorun çıkaran komşularımız var. Yunanistan'ı görüyoruz işte; Doğu Akdeniz'de yaptıkları ortada. Sürekli gerilim çıkarmaya çalışıyor.