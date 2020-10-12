Serdar Ortaç'tan bomba açıklamalar: Başkan Erdoğan ağzıyla kuş tutsa da eleştirilir
Serdar Ortaç, verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Halil Sezai'ye kadar birçok açıklamalar yaptı. Ortaç, Erdoğan'a övgüler yağdırdı.
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, Günaydın'a verdiği röportajla dikkatleri üzerine çekti. Tuba Kalçık'a konuşan Serdar Ortaç, öncelikle dünyanın gündemindeki konuya değinerek şunları söyledi:
Azerbaycan'ın yanındayım: "Ermenistan, yıllardır Azerbaycan topraklarını utanmadan işgal etmiş durumda" diyen Ortaç, dünyanın buna ses çıkarmadığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başkan Erdoğan'ın bu işgale artık yeter dediğini belirten Ortaç, "Bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayım" dedi.
Siyasi konulardaki görüşlerinizi de paylaşıyorsunuz sosyal medyada. Son günlerde Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına yönelik fikirlerinizi de açıkça ifade ettiniz: Azerbaycan konusunda hassasım çünkü. Ben kendimi ruh olarak yarı Azeri görüyorum. Onların kültürünü, müziğini çok yakından biliyorum. Bir Azeri müzisyenden çok daha iyi bilirim onların müziğini. Ermenistan yıllardır Azerbaycan topraklarını utanmadan işgal etmiş durumda.
Zor bir coğrafya: Dünya da buna ses çıkarmıyordu yıllardır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başkan Erdoğan bu işgale 'Artık yeter' dedi. Bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayım. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Sürekli sorun çıkaran komşularımız var. Yunanistan'ı görüyoruz işte; Doğu Akdeniz'de yaptıkları ortada. Sürekli gerilim çıkarmaya çalışıyor.