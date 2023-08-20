Serdar Ortaç'tan 'Ağzıma etti' dediği eski karısına ağır intikam! "Chloe kriz geçirdi"
Pop müziğinin yıldız isimlerinden Serdar Ortaç boşandıktan sonra da gündemlerden düşmediği eski eşi Chloe hakkında geçtiğimiz günlerde söyledikleri ile gündem olmuştu. Chloe Loughnan'dan çok geçmeden cevap gelirken ünlü şarkıcının eski karısından aldığı intikam herkesi şoke etti.
Karabiberim, Poşet, Mesafe, Sor gibi şarkılarıyla Türk pop müziğinde her dönem rüzgarlar estiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç özel hayatıyla magazin gündemlerinden düşmüyor.
2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan Ortaç 5 yıllık evliliğini 2019 yılında anlaşmalı olarak bitirmişti.
Arkadaş olarak güzel bir şekilde ayrılan ikilinin asıl olayları ayrılıktan sonra başladı. Eski aşıklar nafaka yüzünden birbirine girmişti.
Ayrıldığı esnada kumar borcuyla boğuşan ünlü şarkıcıya eski eşi tarafından haciz gönderilmişti. Chloe Loughnan ile ters düşen Ortaç, kaybettiklerini kazanmak için tek konserden 1.5 milyon almıştı.