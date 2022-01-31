Serdar Ortaç'ın kürtaj çıkışına Gonca Vuslateri'den Ahmet Kaya göndermesi: Bu nasıl leşlik!

Uzun yıllar çocuk sahibi olmak isteyen Serdar Ortaç'ın, geçtiğimzi günlerde konser öncesinde magazin muhabirlerinin kendisine yönelttiği 'çocuk ve baba olmak'la ilgili soruya "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" ifadeleriyle verdiği yanıt magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaç'ın bu sözlerine oyuncu Gonca Vuslateri'den tepki geldi. Vuslateri, Ortaç'ı "Bu nasıl leşlik" diyerek eleştirdi.