Serdar Ortaç'ın kürtaj çıkışına Gonca Vuslateri'den Ahmet Kaya göndermesi: Bu nasıl leşlik!
Serdar Ortaç'ın baba olmak için geç kaldığı, kendisinden hamile kalan ünlü kadınların kürtaj olduğunu söylediği açıklamalarına Gonca Vuslateri'den 'Ahmet Kaya' göndermeli cevap...
Uzun yıllar çocuk sahibi olmak isteyen Serdar Ortaç'ın, geçtiğimzi günlerde konser öncesinde magazin muhabirlerinin kendisine yönelttiği 'çocuk ve baba olmak'la ilgili soruya "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" ifadeleriyle verdiği yanıt magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaç'ın bu sözlerine oyuncu Gonca Vuslateri'den tepki geldi. Vuslateri, Ortaç'ı "Bu nasıl leşlik" diyerek eleştirdi.
Serdar Ortaç'ın çocuk itirafı gündemi salladı: Ünlü şarkıcı Serdar ortaç, geçtiğimiz akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ortaç, bir de çocuk itirafında bulundu.
Serdar Ortaç kürtaj olanların içinde ünlü isimlerin de olduğunu söyledi: Ortaç "Aşık olup evlenirseniz baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" itirafında bulundu. Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç kürtaj olanların içinde ünlü isimlerin de olduğunu söyledi. Ortaç'a bu sözlerinden dolayı tepki yağdı.
Gonca Vuslateri'den Serdar Ortaç'a 'leş' cevabı: Serdar Ortaç'ın olay açıklamasına bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. Ünlü oyuncu,"Bu nasıl leşlik ifadesini kullandı.