Serdar Ortaç'ın itirafları olay oldu! Bir kadına verecek huzurum kalmadı
Sunucu ve yazar Yelda Kırçuval'ın sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" dedi.
2019 senesinde İrlandalı eşi Chloe Lughnan ile tek celsede evliliklerini sonlandıran popçu Serdar Ortaç,karantina sürecinde evde kalırken sık sık takipçileriyle iletişimde oldu. Instagram'da sunucu ve yazar Yelda Kırçuval'ın sorularına yanıt veren Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu.
Sunucu ve yazar Yelda Kırçuval'ın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada yemek yerken fotoğraf paylaşmak, okyanusta sörf yaparken veya havuzda yüzerken fotoğraf paylaşmak oldukça yanlış. Olmayanın gözüne sokunca hasetlik, kıskançlık ve nazar oluyor. 25 yıl boyunca rüzgar gibi yaşadım. Göze, nazara geldim.
Hiçbir hedefi olmadığını belirten Ortaç, "Tek hedefim huzurlu ve sağlıklı olarak hayatımı bitirmek. Yaş ilerledikçe 'keşke' dediğim en büyük şey vakıf kurmak. Keşke Serdar Ortaç Vakfı'm olsaydı. Ölene kadar adı benimle yaşar, güzel işler yapardım" şeklinde konuştu.
Serdar Ortaç, "Ülkemizin birçok şehrinde muazzam yetenekler var. Mecalim olsa yeni yetenek bulmak isterdim ama maalesef öyle bir enerjim yok. Bazı insanlardan bir tane çıkar. Müslüm Gürses'ten, İbrahim Tatlıses'ten bir daha gelmez bu dünyaya" ifadelerini kullandı.