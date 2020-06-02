Serdar Ortaç'ın itirafları olay oldu! Bir kadına verecek huzurum kalmadı

Serdar Ortaç, "Ülkemizin birçok şehrinde muazzam yetenekler var. Mecalim olsa yeni yetenek bulmak isterdim ama maalesef öyle bir enerjim yok. Bazı insanlardan bir tane çıkar. Müslüm Gürses'ten, İbrahim Tatlıses'ten bir daha gelmez bu dünyaya" ifadelerini kullandı.