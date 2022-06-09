Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den bikinili pozlar gündeme bomba gibi düştü!

Loughnan'ın bir takipçisi 'kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf' yorumunu yaptı. Instagram takipçilerinin çoğu Türkiye'den olan Chloe'nin Serdar Ortaç ile evliyken 500 bin takipçisi vardı. Şimdi ise takipçi sayısının 170 bine gerilediği görüldü.