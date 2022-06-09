Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den bikinili pozlar gündeme bomba gibi düştü!
Chloe Loughnan tatil yaptığı İspanya'dan iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Serdar Ortaç ile olan birlikteliği sayesinde ülkemizde adını geniş kitlelere duyuran Chloe Loughnan, bu kez bikinili paylaşımıyla gündem oldu.
İrlanda'lı güzel Chloe Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Daha önce de güzel fiziği sayesinde bikinili pozlarını hesabında paylaşmış ve sevenleri beğeni yağdırmıştı.
Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Chloe Loughnan, havuzun içinden bikinili poz verdi.
Loughnan'ın bir takipçisi 'kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf' yorumunu yaptı. Instagram takipçilerinin çoğu Türkiye'den olan Chloe'nin Serdar Ortaç ile evliyken 500 bin takipçisi vardı. Şimdi ise takipçi sayısının 170 bine gerilediği görüldü.
Ayrılık sonrası Chloe Loughan Serdar Ortaç’ın açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak yorumladı. “Üzüldüm. Hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım” sözleriyle gündeme gelmişti. İrlanda'lı güzel ve Serdar Ortaç arasında ayrılık sonrası geçen
nafaka iddiaları bir dönem çok konuluşmuş ve olay açıklamalar yapılmıştı.