Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni aşka yelken açtı! Dudak dudağa eğenirken fotoğrafları bomba gibi patladı!

"Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi. Evde Serdar'dı, kocamdı; pop yıldızı değildi. Evimize bakan, akşamları yemek yediğimiz, film izlediğimiz biriydi. Konser için Kıbrıs'a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Eğer dönmez ve Kıbrıs'ta kalırsa, ben de ilk uçakla İrlanda'ya babamın evine dönüyordum"