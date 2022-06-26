Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeni aşka yelken açtı! Dudak dudağa eğenirken fotoğrafları bomba gibi patladı!
Serdar Ortaç'la evlilik yaşayan ve bu evliliği 2018 yılında bitiren Chloe şu sıralar yeni aşkıyla birlikte... Dudak dudağa dans ederken ortaya çıkan fotoğrafları gündemi adeta salladı. Olay görüntülere Serdar Ortaç hayranlarından yorum yağdı: ''Eski yenge yaban ellerde!''
Instagram'daki cesur pozlarıyla ve düzgün fiziğiyle sosyal medyayı sallayan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, yeni bir aşka yelken açtı. İrlandalı modelin yeni sevgilisi ise ünlü futbolcu çıktı. Ortaya çıkan dudak dudağa görüntüler ise gündeme bomba gibi düştü.
Serdar Ortaç ile beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan, nafaka yüzünden eski eski eşiyle davalık olmuştu. Ünlü model, uzun süre sonra aşk orucunu bozdu.1992 doğumlu olan İrlandalı model, yeni bir aşka yelken açtı. Chloe, sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı.
Chloe Loughnan Serdar Ortaç'tan boşanmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kumar, bize, evliliğimize, ailesine çok zarar verdi. Evde Serdar'dı, kocamdı; pop yıldızı değildi. Evimize bakan, akşamları yemek yediğimiz, film izlediğimiz biriydi. Konser için Kıbrıs'a gittiği zaman hemen eve dönmesini istiyordum. Eğer dönmez ve Kıbrıs'ta kalırsa, ben de ilk uçakla İrlanda'ya babamın evine dönüyordum"