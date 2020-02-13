Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk bombası patladı!
2014 yılında dünyaevine girdiği ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan 6 ay önce tek celsede boşanan Chloe Loughnan yeni bir aşka yelken açtı.
İrlandalı ünlü güzel Chloe Loughnan, 2014 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile görkemli bir düğün ile dünyaevine girmişti. Güzel giden evliliklerinde ani bir kararla boşanma kararı alan çift geçen yılın ortalarında tek celsede boşanmışlardı.
Bir süredir yalnız kalan güzel model Loughnan, iş insanı Kaan Kalyon'la yeni bir aşka yelken açtı. Hafta içi her gün yayımlanan Müge ve Gülşen'le 2. sayfanın haberine göre, Chloe yakın arkadaşları vasıtasıyla Kaan Kalyon ile İstanbul'da Emirgan'da bir mekanda tanıştırıldı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde yakınlaşan çift, birbiriyle sarmaş dolaş dans etmeye başladılar. Yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan, dün akşam yine aynı mekana uğradığı öğrenildi.
Kısa bir zaman önce de eşinden ayrılan Serdar Ortaç'da meslektaşı Seçil Gür ile bir mekan çıkışı yakalanmış, yeni bir aşka da yelken açtığını itiraf etti.