Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk bombası patladı!

Bir süredir yalnız kalan güzel model Loughnan, iş insanı Kaan Kalyon'la yeni bir aşka yelken açtı. Hafta içi her gün yayımlanan Müge ve Gülşen'le 2. sayfanın haberine göre, Chloe yakın arkadaşları vasıtasıyla Kaan Kalyon ile İstanbul'da Emirgan'da bir mekanda tanıştırıldı.