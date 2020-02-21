Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon aşkından ilk kare!
Eski eşi Serdar Ortaç'tan tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan iş insanı Kaan Kalyon ile gece kulübünde sarmaş dolaş görüntülendi.
2014 yılında görkemli bir düğünle ünlü popçu Serdar Ortaç ile hayatlarını birleştiren İrlandalı manken Chlo Loughnan, geçen yılın ortalarında Ortaç'tan anlaşarak tek celsede boşandılar. Bir süredir yalnız kalan Chloe, iş insanı Kaan Kalyon ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Basına çıkan bu iddiaların akabininde Kaan Kalyon ve Chlo Loughnan çifti ilk defa önceki gece Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı gece kulübünde birlikte görüntülendi. Meraklı bakışlara aldırmadan sık sık öpüşen çift, mekandan sabaha karşı taksiyle ayrıldı.
Hafta içi her gün yayımlanan Müge ve Gülşen'le 2. sayfa programında çıkan habere göre, Chloe yakın arkadaşları vasıtasıyla Kaan Kalyon ile İstanbul'da Emirgan'da bir mekanda tanıştırılmıştı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde doğru da çift birbiriyle sarmaş dolaş dans etmeye başlamışlardı.