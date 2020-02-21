Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan Kaan Kalyon aşkından ilk kare!

2014 yılında görkemli bir düğünle ünlü popçu Serdar Ortaç ile hayatlarını birleştiren İrlandalı manken Chlo Loughnan, geçen yılın ortalarında Ortaç'tan anlaşarak tek celsede boşandılar. Bir süredir yalnız kalan Chloe, iş insanı Kaan Kalyon ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.