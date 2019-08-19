Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ağlayarak gitti! Yolcu bile etmedi
Geçtiğimiz haftalarda 5 yıllık evliliğini bitiren Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan evi terk edip ülkesine dönerken ilgilenmesi için şoförünü yolladı, kendisi ise evde uyudu. Chloe Loughnan'ın telefon konuşmasındaki detaylar ise herkesi şoke etti.
8 Ağustos'ta 5 yıllık evliliklerini ''Evlilik birliğinin temelden sarılması'' sebebiyle bitiren Serdar Ortaç, Chloe Loughnan evi terk ederken şoförünü yollamakla yetinip kendisi evde uyudu. Ayrılık sonra toparlanan Chloe, dün öğle saatlerinde doğup büyüdüğü İrlanda'ya geri döndü.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programının haberine göre, Chloe birlikte oturdukları Emirgan'daki evlerinden 10 bavulla ayrılırken Serdar Ortaç uyuyordu. Eski eşini yolcu etmeyen popçu, Chloe ve annesi Lucy'ye "Şoförüm sizinle ilgilenecek" dedi.
Serdar Ortaç ile beraber kaldığı Emirgan'daki evden ayrılan Chloe Loughnan, İrlanda'ya dönerken ise gözyaşlarını tutamadı.
Chloe seyahatten hemen önce aradığı bir arkadaşına şunları söyledi: "Boşanacağımı bile bilmiyordum. Öğrenince hastanelik oldum, 3 kilo verdim. Çok çok üzgünüm. Serdar beni yolcu etmeye ne yazık ki gelmedi. Canı sağ olsun. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Annem, babam, dostlarım toparlanmam için yoğun çaba harcıyor."