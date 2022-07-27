Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, evlilik bombasını patlattı! Haberi duyanların ağzı açık kaldı
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı. Basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü model, önemli açıklamalarda bulundu. Evlilik hakkında sorulan sorulara cevap veren Loughnan'ın söyledikleri düşündürdü. Serdar Orraç'ın eski eşi, yeniden mi evleniyor? İşte haberin ayrıntıları...
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir mekanda otururken kameralara yansıdı. Yanına giden basın mensuplarının sorularına tek tek yanıt veren ünlü model, evlilik konusu hakkında sorulan soruları da cevaplamayı ihmal etmedi. İrlandalı modelin yaptığı açıklamalar kafaları karıştırmaya yetti. Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın yeniden evleneceği konusu gündeme bomba gibi düştü. Bakın ünlü model neler söyledi...
'Boşanma' ve 'nafaka' haberleriyle uzun süre gündemde kalan Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde Akaretler'deki bir kafede görüntülenmişti. Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu belirten İrlandalı model, "Türk vatandaşı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu karşılığı vermişti:
''Türkiye'yi çok özlemiştim. Koronavirüs pandemisi yüzünden ülkeme dönmüştüm, burası benim ikinci evim gibi, bırakmak istemem burayı. Aslında Türk vatandaşlığına başvurmayı planlıyorum, birkaç yıl burada olmadığım için gelemedim diye yapamadım ama bu kez olacak. İsterim tabii.''
''11 yıl önce gelmiştim buraya, artık burası benim evim gibi. İşlerim için başka ülkelere de gitmek zorundayım, Amerika'da ve İrlanda'da ajanslara bağlıyım, bir yerde kalmıyorum. Bir gün bir yerde kalacağım, inşallah orası Türkiye olacak.''