Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe, evlilik bombasını patlattı! Haberi duyanların ağzı açık kaldı

''Türkiye'yi çok özlemiştim. Koronavirüs pandemisi yüzünden ülkeme dönmüştüm, burası benim ikinci evim gibi, bırakmak istemem burayı. Aslında Türk vatandaşlığına başvurmayı planlıyorum, birkaç yıl burada olmadığım için gelemedim diye yapamadım ama bu kez olacak. İsterim tabii.''