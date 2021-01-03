Serdar Ortaç'ın Çinli bakanla benzerliği olay oldu! Gören şaşkına döndü
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'la benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.
Pop müziğin sevilen ismi 50 yaşındaki Serdar Ortaç sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçının bu kez gündem olmasının sebebi şarkıları, yaptığı açıklamalar değil.
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Ortaç'ın Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile benzerliği görenleri şaşkına çevirdi.
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Koronavirüsle ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Türk takipçilerin dikkatini fazlasıyla çekti.
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67 yaşındaki bakanla, Serdar Ortaç'ın benzerliği sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konular arasına girdi.
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