Serdar Ortaç'ın açıklamalarının ardından Chloe Loughnan 'Ortaç'ı sildi!

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile boşanmanın ardından son olarak ''Biraz geç oldu ama anladım ne varsa bizde var. Geç oldu ama haklısınız. Annem de demişti, başımın etini yiyordu. Seni dinlemeyen o kulaklarıma...'' açıklaması ile Chloe'yi kızdırmış olmalı.