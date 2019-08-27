Serdar Ortaç'ın açıklamalarının ardından Chloe Loughnan 'Ortaç'ı sildi!
Geçtiğimiz haftalarda boşanan Serdar Ortaç'ın evlenerek hata yaptığını dile getirmesi üzerine Chloe Loughnan, 'Ortaç'ı sildi.
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde boşanmış, herkesi şaşırtmışlardı. 5 Yıllık evliliklerine son veren ünlü çiftten Serdar Ortaç'ın boşanmanın ardından söylediği sözler ise çok konuşulmuş, ikili hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı.
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ile boşanmanın ardından son olarak ''Biraz geç oldu ama anladım ne varsa bizde var. Geç oldu ama haklısınız. Annem de demişti, başımın etini yiyordu. Seni dinlemeyen o kulaklarıma...'' açıklaması ile Chloe'yi kızdırmış olmalı.
Boşanmanın üzerinden yaklaşık iki hafta geçmesi ve Chloe'nin memleketi İrlanda'ya dönmesine rağmen hala sosyal medya hesabı Instagram'da 'Ortaç' soyadını kullanması ve beraber fotoğraflarını silmemesi dikkat çekiyordu.
Serdar Ortaç'ın son olarak evlilik üzerine yaptığı 'Hataydı' açıklamasına Chloe Loughnan, sinirlenmiş olmalı ki artık Instagram hesabında 'Ortaç' soyadı yer almıyor. Chloe 'Ortaç'ı sildi.