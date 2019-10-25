Serdar Ortaç'dan eski eşine flaş hamle Chloe Loughnan şoka uğradı
5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç, boşanmasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra eski eşi Chloe Loughnan hakkında şaşırtan bir karar aldırdı.
Boşanmalarının ardından aralarında dargınlık ya da düşmanlık bulunmadığını söyleyen Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç ikilisi, haftalar sonra yeniden gündeme geldi. Serdar Ortaç, bu sefer eski eşi hakkında beklenmeyen bir davranışta bulundu.
Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının haberine göre Serdar Ortaç'ın eski eşine konuşma yasağı aldırdığı öğrenildi. Buna göre Chloe, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak.
Yasak çiğnenirse 100 bin TL ödeyecek
Haberin devamında ise Chloe'nin yasağı çiğnemesi halinde 100 bin TL ödeyeceği de söylendi. Öte yandan aynı şartlar Serdar Ortaç için de geçerli olacak. Serdar Ortaç da verdiği röportajlarda Chloe ile evliliğinden bahsetmeyecek.
Chloe ne demişti?
Geçtiğimiz günlerde bir Türkiye'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Chloe Loughnan, "Bir kaç iş görüşmem vardı daha ne kadar kalırım henüz belli değil. Serdar ile henüz görüşme fırsatım olmadı. Aramızda dargınlık yok. Ben dönmeden önce müsait olursa görüşürüz" açıklamasını yapmıştı.