Serdar Ortaç'dan eski eşine flaş hamle Chloe Loughnan şoka uğradı

Chloe ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde bir Türkiye'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Chloe Loughnan, "Bir kaç iş görüşmem vardı daha ne kadar kalırım henüz belli değil. Serdar ile henüz görüşme fırsatım olmadı. Aramızda dargınlık yok. Ben dönmeden önce müsait olursa görüşürüz" açıklamasını yapmıştı.