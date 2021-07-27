Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan zehir zemberek yanıt

"Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim"

Ortaç, “Chloe Loughnan’la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?” sorusuna “Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" diye yanıt verdi.