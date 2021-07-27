Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan zehir zemberek yanıt
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın birikmiş nafaka borcu için evine haciz göndermesine yönelik "Şeytan görsün yüzünü" açıklamasının ardından, Chloe'den "Unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır" şeklinde çok konuşulacak bir cevap geldi.
Serdar Ortaç'ın, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan hakkında "Şeytan görsün yüzünü" diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulunmasının ardından, güzel model Chloe Loughnan sessizliğini bozdu. Loughnan "Her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz, yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız" diyerek gündeme bomba gibi düşecek ifadelere imza attı.
Serdar Ortaç, önceki akşam Şile’de konser verdi.
Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü popçuya 2019 yılında ayrıldığı eşi İrlandalı manken Chloe Loughnan’la ilgili sorular yöneltildi.
"Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim"
Ortaç, “Chloe Loughnan’la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?” sorusuna “Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" diye yanıt verdi.