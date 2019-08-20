Serdar Ortaç yolcu bile etmemişti Chloe Loughnan ise eski aşkına kıyamadı

Magazin gündemine geçtiğimiz haftalarda boşanmalarıyla bomba gibi düşen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinden Chloe, Türkiye'yi terk ederek ülkesine dönmesine rağmen Serdar Ortaç'a kıyamadı. Oysa Ortaç, Chole evi terk ederken yolcu dahi etmemişti.