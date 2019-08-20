Serdar Ortaç yolcu bile etmemişti Chloe Loughnan ise eski aşkına kıyamadı
8 Ağustos'ta Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, Chloe evi terk ederken yolcu bile etmemesine rağmen eski eşi ona kıyamadı.
Magazin gündemine geçtiğimiz haftalarda boşanmalarıyla bomba gibi düşen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinden Chloe, Türkiye'yi terk ederek ülkesine dönmesine rağmen Serdar Ortaç'a kıyamadı. Oysa Ortaç, Chole evi terk ederken yolcu dahi etmemişti.
5 Yıllık evliliklerini 5 dakikada bitirerek ''Severek ayrıldık'' diyen çiftten Chloe Loughnan, sosyal medya hesabı Instagram'da hala 'Ortaç' soyadını kullanıyor. Chloe Loughnan'ın dikkat çeken bir diğer hamlesi ise Serdar Ortaç ile olan fotoğraflarını hala silmemesi oldu.
Chloe Loughnan'ın sosyal medyada hala 'Ortaç' soyadını kullanması ve beraber fotoğraflarını silmemesi ise Chloe'nin Serdar'a kıyamamış olmasına yoruldu.
Chloe her ne kadar Serdar Ortaç'a kıyamasada Ortaç, sosyal medya hesabından Chloe ile olan tüm fotoğraflarını sildi.